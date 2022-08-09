Кравцов указал на воспитание агрессии к РФ в украинских школах
Школьная программа в украинских образовательных учреждениях была нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. В учениках вырабатывалось противостояние русской культуре, заявил во вторник, 9 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с участниками «Университетской смены».
«Задача ставилась воспитать агрессию в отношении России. <…> В украинских учебниках полностью противостояние России, русской культуре», — пояснил Кравцов.
По его словам, работа над развитием ненависти началась еще в 2014 году «в рамках так называемого реформирования украинской школы».
Ранее в этот же день министр просвещения на встрече с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником анонсировал полное обеспечение региональных школ учебниками к 1 сентября.
По словам Кравцова, в настоящее время учителя повышают квалификацию, в некоторых учебных учреждениях проходит ремонт, проводится работа по обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Ранее, 9 июля, министр просвещения России рассказал, что в школах на освобожденных территориях продолжат преподавать украинский язык.
Также 28 июня он отметил, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники.