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В Минпросвещения РФ заявили о готовности школ ЛНР к работе с 1 сентября

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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К 1 сентября школы Луганской Народной Республики (ЛНР) будут полностью обеспечены учебниками и готовы полноценно начать учебный год. Об этом 8 августа сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с главой республики Леонидом Пасечником.

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По словам Кравцова, в настоящее время учителя повышают квалификацию, в некоторых учебных учреждениях проходит ремонт, проводится работа по обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

«Надеемся, что 1 сентября максимальное количество школ ЛНР откроет свои двери и учебный процесс будет проходить в штатном режиме. Конечно, нужно смотреть по ситуации, ведь безопасность для нас на первом месте», — приводятся его слова на сайте Минпросвещения.рф.

В свою очередь Пасечник отметил, что обучение будет организовано «как положено» с обеспечением безопасности.

В тот же день Кравцов встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Как сообщил Пушилин, решение о форме обучения студентов и школьников в новом учебном году в республике будет принято перед 1 сентября и зависит «от обстановки в целом и безопасности».

Ранее, 9 июля, министр просвещения России рассказал, что в школах на освобожденных территориях продолжат преподавать украинский язык.

Также 28 июня он отметил, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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