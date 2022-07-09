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Школьники освобожденных территорий Украины продолжат изучать украинский

Кравцов: в школах освобожденных территорий Украины продолжат преподавать украинский язык
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Фото: РИА Новости
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В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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«Украинский язык остается как родной. Никто не запрещает украинский язык... Школьники, которые хотят изучать украинский язык, есть соответствующие количество часов», — сказал Кравцов журналистам.

Как напомнил министр, жители Украины — братский россиянам народ, у которого «очень много общего, единые корни».

«Украинский язык очень богат и интересен. Поэтому никакого запрета здесь точно быть не может», — подчеркнул глава Минпросвещения.

При этом 6 июля сообщалось, что русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области. Отмечалось, что украинский язык там теперь считается региональным.

Ранее, 28 июня, Кравцов заявил, что школьную программу для учеников в Донбассе, в частности жителей Мелитополя, Бердянска, Донецка адаптируют под российские учебники.

25 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не выбрасывать учебники по русскому языку, а отложить их до 1 сентября. Так, комментируя происходящее, Володин отметил, что в задачи российской спецоперации входит в том числе «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке и изучать его».

В мае в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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