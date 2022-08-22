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Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа

Министр энергетики Христов: Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа. Об этом 22 августа сообщил министр энергетики Росен Христов.

«Очевидно, что нам придется вести переговоры с «Газпромом», но это будут очень трудные и тяжелые переговоры», — приводит его слова AP.

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Министр отметил, что потребности промышленности и теплосетевых компаний в газе вынуждают правительство начать переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок, которые он назвал «неизбежными».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу». Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что правительство было готово к прекращению поставок российского газа, и у него есть план по альтернативным источникам. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгонeзaвиcимocть.

Кроме того, 8 июля Петков заявил, что победить газовую монополию России якобы поможет открытие интерконнектора Греция – Болгария (IGB), и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии».

На фоне сложной обстановки в Болгарии Петков был отправлен в отставку. В произошедшем политик обвинил Россию.

3 августа председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что Болгария продолжает вести переговоры с «Газпромом», не исключена вероятность возобновления поставок энергоресурсов из России. При этом в тот же день портал Dir.bg отметил, что болгарские власти опасаются платить за российский газ рублями из-за возможных проблем с поставками.

28 июля посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии и контракт «Газпрома» действителен. Комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении поставок российского газа, посол указала, что, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся.

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