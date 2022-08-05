В Болгарии указали на опасения властей платить за газ в рублях
Власти Болгарии опасаются платить за российский газ в рублях. Об этом 3 августа сообщает портал Dir.bg.
Автор материала напомнил, что сейчас для оплаты необходимо открыть валютный и рублевый счет в «Газпромбанке»: на первый поступают деньги в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет.
Однако автор статьи полагает, что «Газпром эскпорт» может запретить поставки газа, если что-то «в этом каскаде операций пойдет не так».
Ранее в этот день председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что Болгария продолжает вести переговоры с «Газпромом», не исключена вероятность возобновления поставок энергоресурсов из России.
Накануне представители деловых кругов страны из ассоциации организаций болгарских работодателей призвали правительство срочно возобновить поставки газа согласно контракту с «Газпром экспортом».
28 июля посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии и контракт «Газпрома» действителен. Комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении поставок российского газа, посол указала, что когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся.
Днем ранее сообщалось, что в комиссию по энергетическому и водному регулированию Болгарии поступило предложение от компании «Булгаргаз» об увеличении цены газа сразу на 53,7% в августе.
До этого, 14 июля, сообщалось, что жители Болгарии высмеяли предложение Еврокомиссии убавить температуру отопления в домах для предотвращения энергетического кризиса. Ряд пользователей иронично предположил, что следующей просьбой Еврокомиссии может стать предложение меньше есть или голодать ради политики.
8 июля премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков рассказал, как, по его мнению, победить газовую монополию России. Он считает, что открытие интерконнектора Греция – Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии».
27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNIG. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.