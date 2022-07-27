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В Болгарии допустили рост цены на газ в августе почти на 54%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В комиссию по энергетическому и водному регулированию Болгарии поступило предложение от компании «Булгаргаз» об увеличении цены газа сразу на 53,7% в августе. Как сообщает 27 июля телеканал bTV, если просьба газовой компании будет удовлетворена, то в августе стоимость природного газа в cтране достигнет 286 левов (около €143) за мегаватт-час.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

При этом в текущем месяце цена за газ в стране составляет 186,47 лева (около €95,34) без дополнительных платежей за мегаватт-час.

14 июля сообщалось, что жители Болгарии высмеяли предложение Еврокомиссии убавить температуру отопления в домах для предотвращения энергетического кризиса. Ряд пользователей иронично предположил, что следующей просьбой Еврокомиссии может стать предложение меньше есть или голодать ради политики.

8 июля премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков рассказал, как, по его мнению, победить газовую монополию России. Петков считает, что открытие интерконнектора Греция — Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNIG. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же Петков заявил, что болгарское правительство было готово к прекращению поставок российского газа и у него есть план по альтернативным источникам. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгонeзaвиcимocть. На фоне сложной обстановки в Болгарии Петков был отправлен в отставку. В произошедшем политик обвинил Россию.

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