В Болгарии рассказали о способе победить «газовую монополию» России

Открытие интерконнектора Греция – Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии». Об этом 8 июля заявил премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков.

«Это символ достижения энергетической независимости. Интерконнектор начинает работать. Я горд, что возглавлял правительство, при котором всего за шесть месяцев удалось завершить эту работу», — сказал он на церемонии открытия IGB в греческом городе Комотини, трансляция которой велась на сайте правительства Греции.

По его словам, начинается новое геополитическое сотрудничество, которое имеет практическое значение, меняет карту региона.

«Болгария начнет получать азербайджанский газ из этого газопровода в следующие недели. Это положит конец российской монополии. Мы получим доступ к разным источникам энергии», — сказал Петков.

Кроме того, он подчеркнул, что у Болгарии есть доступ к греческим портам на Эгейском море, а эпоха разделения завершилась.

Во время нахождения Петкова на посту болгарского премьера его страна осталась без российского газа, так как отказалась платить в рублевой схеме, введенной Москвой для недружественных государств.

27 апреля стало известно, что «Газпром» приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же Петков заявил, что болгарское правительство было готово к прекращению поставок российского газа и у него есть план по альтернативным источникам. Он отметил, что страна рассчитывает получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция – Болгария. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгонeзaвиcимocть.

На фоне сложной обстановки в Болгарии Петков был отправлен в отставку. В произошедшем политик обвинил Россию.

Интерконнектор Греция – Болгария — трубопровод, создающий прямую связь между национальными системами природного газа Греции и Болгарии. Общая длина — 182 км.