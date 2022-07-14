Болгары высмеяли просьбу Еврокомиссии убавить температуру отопления

Пользователи сайта Dir.bg высмеяли предложение Еврокомиссии убавить температуру отопления в домах для предотвращения энергетического кризиса.

«Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище», — прокомментировал заявление ЕК пользователь Milord.

Ряд пользователей иронично предположили, что следующей просьбой Еврокомиссии может стать предложение меньше есть или голодать ради политики.

«Никогда не слышал большей глупости! Завтра еще потребуют, чтобы мы голодали, ради политических игр против России», — заявил пользователь Абе.

Некоторые пользователи указали также и на непродуманность действий ЕС

«Почему, разработав свою санкционную политику, они [Евросоюз] не предупредили, что произойдет, и не позволили людям принимать собственные решения?» —подчеркнул пользователь Nnn.

Отдельные комментаторы начали высказываться за то, что Болгария должна выйти из Евросоюза для своего блага.

«Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза», — резюмировал пользователь Ток.

Ранее, 13 июля, появилась информация, что Евросоюз планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа. Так, Еврокомиссия рекомендует странам переходить на другой вид топлива как в промышленности, так и в производстве электроэнергии. Кроме того, будет предложено поощрять снижение потребления энергоресурса крупными предприятиями, а также проводить информационные кампании по сокращению отопления и охлаждения.

12 июля обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов написал, что Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1».