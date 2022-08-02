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В Болгарии попросили власти вернуть поставки газа из России

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Власти Болгарии должны срочно возобновить поставки газа согласно контракту с «Газпром экспортом». К этому 2 августа призвали правительство представители деловых кругов страны из ассоциации организаций болгарских работодателей.

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Как сообщила радиостанция BNR, организация снова потребовала у Софии в ближайшие месяцы обеспечить страну необходимыми объемами природного газа по разумным ценам.

По данным ассоциации, Болгария должна получить еще три партии сжиженного природного газа (СПГ) из США, а другие четыре танкера, возможно, прибудут в страну только в следующем году. При этом американского СПГ Софии недостаточно, а газ будет стоить намного дороже, утверждают работодатели.

28 июля посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, и контракт «Газпрома» действителен. Комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении поставок российского газа, посол указала, что когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что в комиссию по энергетическому и водному регулированию Болгарии поступило предложение от компании «Булгаргаз» об увеличении цены газа сразу на 53,7% в августе.

До этого, 14 июля, сообщалось, что жители Болгарии высмеяли предложение Еврокомиссии убавить температуру отопления в домах для предотвращения энергетического кризиса. Ряд пользователей иронично предположил, что следующей просьбой Еврокомиссии может стать предложение меньше есть или голодать ради политики.

8 июля премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков рассказал, как, по его мнению, победить газовую монополию России. Он считает, что открытие интерконнектора Греция – Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNIG. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

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