Посол заявила о готовности России восстановить поставки газа Болгарии

Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, контракт «Газпрома» действителен. Об этом 28 июля заявила посол РФ в стране Элеонора Митрофанова, комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении поставок российского газа.

«Договор действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся. Я думаю, всё возможно, всё только зависит от политической воли и от серьезной доли прагматизма», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 27 июля, сообщалось, что в комиссию по энергетическому и водному регулированию Болгарии поступило предложение от компании «Булгаргаз» об увеличении цены газа сразу на 53,7% в августе.

До этого, 14 июля, сообщалось, что жители Болгарии высмеяли предложение Еврокомиссии убавить температуру отопления в домах для предотвращения энергетического кризиса. Ряд пользователей иронично предположил, что следующей просьбой Еврокомиссии может стать предложение меньше есть или голодать ради политики.

8 июля премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков рассказал, как, по его мнению, победить газовую монополию России. Он считает, что открытие интерконнектора Греция – Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNIG. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же Петков заявил, что болгарское правительство было готово к прекращению поставок российского газа и у него есть план по альтернативным источникам. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгонeзaвиcимocть. На фоне сложной обстановки в Болгарии Петков был отправлен в отставку. В произошедшем политик обвинил Россию.