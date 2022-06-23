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Премьер Болгарии Петков обвинил в своем уходе с поста трех политиков и посла России

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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 22 июня заявил, что в его отставке виновна в том числе российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

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Также Петков возложил вину на бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, лидера партии «ГЕРБ» Бойко Борисова и главу партии «Есть такой народ» Слави Трифонова.

«Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — цитирует Петкова издание Novinite

На обвинения со стороны Петкова отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный: не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. По словам Захаровой, «человек устал, начал заговариваться».

Коалиционное правительство Болгарии под руководством премьер-министра Кирилла Петкова получило вотум недоверия со стороны парламента страны 22 июня. По мнению депутатов, Петков не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в Болгарии. Кроме того, он с первых дней своего правления проводил жесткую пронатовскую политику в отношении России. Петков полностью поддержал санкции Евросоюза и отказался платить за российскую нефть рублями. В связи с этим Болгария осталась без поставок российского газа.

27 апреля российский «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства.

Тогда Петков отметил, что Болгария не поддастся на условия Москвы, поскольку не станет использовать внедоговорную схему оплаты российского газа рублями.

Бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что страну ждут хаос и разорение без поставок российского газа. По его словам, Болгарии будет не хватать 2,5 млрд куб. м газа, которые невозможно восполнить.

Он отметил, что в интересах страны — обеспечить своих граждан и местный бизнес теплом и электричеством по приемлемым ценам. При этом Куюмджиев уточнил, что в 2021 году Болгария использовала 3,2 млрд куб. м газа, из которых более 75% поступило из России, а остальные — это Азербайджан и другие различные источники сжиженного газа.

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