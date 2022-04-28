Эксперты предрекли Болгарии хаос и разорение без российского газа

Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа. Соответствующий вывод сделали эксперты в материале, опубликованном порталом Dir.bg в среду, 27 апреля.

«Наступит хаос. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 млрд куб м. газа, восполнить их невозможно», — сказал бывший заместитель министра энергетики страны Явор Куюмджиев.

Он отметил, что в интересах страны обеспечить своих граждан и местный бизнес теплом и электричеством по приемлемым ценам. При этом Куюмджиев уточнил, что в 2021 году Болгария использовала 3,2 млрд куб м. газа, из которых более 75% поступило из России, а остальные — Азербайджан и другие различные источники сжиженного газа.

Председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, в свою очередь, рассказала, что резкое сокращение поставок топлива нанесет удар по хлебопекарной промышленности, в частности, крупнейшие заводы по производству мучных изделий в Белославе прекратят работу. Он пояснил, что большая часть болгарской промышленности перешла на газ, потому что это самый дешевый источник энергии.

Предприниматель Красимир Кумчев прогнозирует обвал урожайности подсолнечника и кукурузы после того, как закроются заводы по выпуску удобрений.

По словам директора одной из больниц в городе Стара Загора Йовчо Йовчева, если выход из сложившейся ситуации не будет найден, будущей зимой без отопления останутся и медицинские учреждения.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приостановку «Газпромом» поставок газа Болгарии из-за их отказа платить в рублях примером использования Россией энергетики в качестве оружия.

26 апреля в минэнерго Болгарии сообщили, «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту. Пресс-секретарь кабинета министров Лена Бориславова отметила, что премьер и вице-премьер страны в курсе ситуации, сценарий с остановкой поставки обсуждался в феврале.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России.