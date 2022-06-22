Болгарский парламент объявил вотум недоверия правительству Петкова

Коалиционное правительство Болгарии под руководством премьер-министра Кирилла Петкова получило вотум недоверия со стороны парламента страны. Об этом 22 июня сообщил телеканал Bnt.

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против высказались 116. Для выражения вотума недоверия требовался 121 голос депутата.

Как после голосования отметил Петков, для него было честью возглавлять правительство.

Накануне голосования все партии, представленные в парламенте, подтвердили свою позицию по кабинету Петкова. Вчера депутаты и кабинет министров провели почти 8 часов прений по голосованию в зале пленарных заседаний.

По мнению депутатов, Петков не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в Болгарии. Кроме того, он с первых дней своего правления проводил жесткую пронатовскую политику в отношении России. Он полностью поддержал санкции ЕС и отказался платить за российскую нефть рублями. В связи с эти Болгария осталась без поставок российского газа.

11 мая Болгария сообщила, что договорилась с США о поставках СПГ «по ценам ниже, чем у «Газпрома». Однако цену энергоресурса не раскрыли. По данным болгарского правительства, перед этим Петков встречался с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства.

Тогда Петков отметил, что Болгария не поддастся на условия Москвы, поскольку не станет использовать внедоговорную схему оплаты российского газа рублями. В настоящее время София пересматривает контракты с российской компанией, в том числе и по транзиту.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.