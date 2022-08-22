Лукашенко потребовал запустить Белорусскую АЭС на полную мощность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа в ходе встречи с недавно назначенным заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком потребовал от него запустить на полную мощность Белорусскую атомную электростанцию и «закончить волокиту» на крупных инвестиционных проектах. Об этом сообщает агентство БелТа.

«Петр Александрович, надо серьезно взяться за эти вопросы и закончить это всё. Закончить эту волокиту, принципиально разобраться. И БелАЭС должна заработать на полную мощность. Тоже хвосты надо эти отсекать», — процитировало агентство главу государства.

25 апреля текущего года первый энергоблок БелАЭС был остановлен из-за проведения планово-предупредительного ремонта. В том числе оборудования реакторной установки: парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора; проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Это российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Первый энергоблок БелАЭС ключили в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, уже 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а в январе 2021 года - на номинальный уровень мощности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.