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В Белоруссии заявили о готовности второго энергоблока БелАЭС на 95%
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В Белоруссии заявили о готовности второго энергоблока БелАЭС на 95%

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Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич на пресс-конференции.

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«Готовность второго энергоблока — 95%. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни», — заявил Каранкевич.

Ранее, 26 ноября, был подписан акт о готовности к эксплуатации комплекса сооружений физзащиты второго блока БелАЭС. Так, второй энергоблок атомной станции будет взят под охрану Внутренними войсками МВД Белоруссии. В минэнерго подчеркнули, что это является обязательным условием для подготовки блока к этапу «Физический пуск».

До этого, 19 ноября, первый энергоблок Белорусской АЭС вновь был включен в сеть после отключения, которое произошло 17 ноября. Как уточнили в минэнерго, это связано с действием автоматики. При этом радиационный фон на станции и в зоне наблюдения после отключения оставался в норме.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Это российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.

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