В Белоруссии подписали акт о готовности к эксплуатации физзащиты блока БелАЭС

Акт о готовности к эскплуатации комплекса сооружений физзащиты второго блока БелАЭС подписан. Об этом сообщило в пятницу, 26 ноября, министерство энергетики Белоруссии.

«26 ноября межведомственной комиссией подписан акт о готовности комплекса инженерно-технических сооружений физической защиты второго энергоблока БелАЭС к эксплуатации», — отмечается в заявлении в Telegram.

Так, второй энергоблок атомной станции будет взят под охрану внутренними войсками МВД Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что это является обязательным условием для подготовки блока к этапу «Физический пуск».

Ранее, 19 ноября, первый энергоблок Белорусской АЭС вновь был включен в сеть после отключения, которое произошло 17 ноября. Как уточнили в минэнерго, это связано с действием автоматики. При этом радиационный фон на станции и в зоне наблюдения после отключения оставался в норме.

В июле первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. На станции проводили ревизию и диагностику оборудования турбогенератора, в которой были задействованы как белорусские, так и российские специалисты.

Ввести в эксплуатацию второй энергоблок планируют в 2022 году. В апреле 2021-го на площадку БелАЭС было доставлено ядерное топливо для второго энергоблока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Первой АЭС выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.