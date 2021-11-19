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Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть
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Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть

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Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть после недавнего отключения. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает пресс-служба минэнерго республики.

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«Девятнадцатого ноября в 14.04 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 125 МВт№», — проинформировало ведомство в своем Telegram.

Отключение энергоблока от сети произошло 17 ноября. Как уточнили в минэнерго, это связано с действием автоматики. При этом радиационный фон на станции и в зоне наблюдения после отключения оставался в норме.

В июле первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. На станции проводили ревизию и диагностику оборудования турбогенератора, в которой были задействованы как белорусские, так и российские специалисты. Во второй половине августа в минэнерго объяснили, что на первом блоке Белорусской АЭС выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора.

В октябре первый энергоблок вновь включили в сеть, а на втором успешно завершили «горячую» обкатку реакторной установки.

Ввести в эксплуатацию второй энергоблок планируют в 2022 году. В апреле нынешнего года на площадку БелАЭС было доставлено ядерное топливо для второго энергоблока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Первой АЭС выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

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