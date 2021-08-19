Запуск БелАЭС отложили из-за проблемы с турбогенератором

Запуск БелАЭС пока откладывается из-за найденной проблемы с одним из элементов возбудителя турбогенератора. Об этом сообщает в четверг, 19 августа, минэнерго Белоруссии в Telegram-канале.

«На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и технологических систем, организованных для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора.

На данный момент проводятся работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя. После этого будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования, затем блок включат в сеть.

Таким образом, пишет «Sputnik Беларусь», запуск БелАЭС откладывается.

Ранее, 23 июля, в пресс-службе министерства энергетики республики сообщили, что первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа.

Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года был выведен на номинальный уровень мощности. Всего Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого составляет по 1200 МВт.

Для строительства Белорусской АЭС в качестве основы выбран российский проект «АЭС-2006» нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).