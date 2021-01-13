Первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) выведен 12 января на номинальный уровень мощности. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», — говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

Отмечается, что после завершения испытаний в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

Этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока станции начался 22 декабря после получения соответствующих разрешений коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии. Тогда специалисты начали поэтапно поднимать мощность реактора первого энергоблока до номинальной.

В тот же день стало известно, что «Росатом» рассчитывает сдать первый блок Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года.

Первый блок атомной электростанции запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщал первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года.