Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве еще 6870 человек вылечились от COVID-19 за сутки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Мир
Более 48,8 тыс. беженцев вернулись в Карабах
Общество
МЧС предупредило о снежном циклоне в 10 районах Сахалина
Интернет
YouTube заморозил аккаунт Трампа на семь дней
Культура
Netflix пообещал еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году
Общество
В ряде районов Оренбургской области отменили занятия в школах из-за морозов
Мир
Четыре китайских корабля вошли в район спорных с Японией островов
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке

Первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) выведен 12 января на номинальный уровень мощности. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

Мирный атом кроют матом: Балтия пытается отгородиться от БелАЭС
Литва, Латвия и Эстония отказываются покупать белорусское электричество

«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», — говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

Отмечается, что после завершения испытаний в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

Этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока станции начался 22 декабря после получения соответствующих разрешений коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии. Тогда специалисты начали поэтапно поднимать мощность реактора первого энергоблока до номинальной.

В тот же день стало известно, что «Росатом» рассчитывает сдать первый блок Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года.

Первый блок атомной электростанции запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщал первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021