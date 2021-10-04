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Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу

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Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть, а на втором успешно завершена «горячая» обкатка реакторной установки. Об этом 4 октября сообщили в министерстве энергетики Белоруссии.

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«Четвертого октября в 18:20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что проходит повышение электрической мощности турбогенератора. Сейчас она составляет 360 МВт.

«Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний», — подчеркнули в министерстве.

В тот же день в минэнерго страны отчитались об успешном завершении «горячей» обкатки реакторной установки на втором энергоблоке БелАЭС.

«На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейших этап пусконаладочных работ — «горячая» обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок», — говорится в сообщении.

12 июля пресс-служба минэнерго проинформировала, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Тогда причины отключения электрогенератора не назывались. После их устранения энергоблок планировали включить в работу, ожидалось, что это произойдет к середине августа. На станции проводили ревизию и диагностику оборудования турбогенератора, в которой были задействованы как белорусские, так и российские специалисты. Во второй половине августа в минэнерго объяснили, что на первом блоке Белорусской АЭС выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора, после чего блок смогут подключить к сети.

Ввести в эксплуатацию второй энергоблок планируют в 2022 году. В апреле нынешнего года на площадку БелАЭС было доставлено ядерное топливо для второго энергоблока. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск крайне заинтересован во вводе в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в предусмотренные контрактом сроки.

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