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Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС

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Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщает 17 ноября пресс-служба минэнерго Белоруссии.

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«17 ноября в 10:33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем», — указано в сообщении в Telegram ведомства.

Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения в норме, уточнили в минэнерго.

В июле первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. На станции проводили ревизию и диагностику оборудования турбогенератора, в которой были задействованы как белорусские, так и российские специалисты. Во второй половине августа в минэнерго объяснили, что на первом блоке Белорусской АЭС выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора.

В октябре первый энергоблок вновь включили в сеть, а на втором успешно завершили «горячую» обкатку реакторной установки.

Ввести в эксплуатацию второй энергоблок планируют в 2022 году. В апреле нынешнего года на площадку БелАЭС было доставлено ядерное топливо для второго энергоблока. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск крайне заинтересован во вводе в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в предусмотренные контрактом сроки.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Первой АЭС выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

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