Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт

Первый энергоблок БелАЭС остановлен из-за проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии в Telegram 25 апреля.

«Важной частью предстоящей работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Также будет выполнен ремонт оборудования реакторной установки, в том числе парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора; проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Это российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.