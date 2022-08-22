Экс-посол Украины Мельник покинет Германию 14 октября

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник покинет Берлин 14 октября после восьми лет пребывания на должности. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил сам дипломат в беседе с немецким изданием WELT.

«Я должен быть в Киеве 15 октября, вероятно, для того, чтобы занять новый пост в Министерстве иностранных дел», — заявил он.

Также Мельник добавил, что его преемнику следует быть «милым и в то же время неудобным».

Ранее, 27 июля, экс-посол предполагал, что его отъезд состоится в течение двух или трех недель.

Отвечая на вопрос журналистов, стало ли его увольнение следствием высказываний о лидере украинского националистического движения Степане Бандере, дипломат заявил, что, возможно, эти события связаны друг с другом.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии 9 июля.

В июле газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. По информации собеседников немецкого издания, на родине дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

7 августа Мельник в очередной раз навлек на себя гнев немцев после упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры. Он заявил, что многие люди пока «не готовы предметно обсуждать» личность Бандеры и его действия. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали высказывания дипломата и отметили, что ему стоит покинуть Германию.

30 июня в беседе с немецкими журналистами дипломат сравнил Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийство мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение. 27 июля экс-посол принес извинения за эти слова и назвал их ошибочными.

3 мая Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Таким образом он отреагировал на слова канцлера о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Спустя несколько месяцев дипломат извинился перед канцлером ФРГ.