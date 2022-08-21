Взорванную машину, в которой находилась дочь Дугина, забрали с места трагедии

Взорванный автомобиль, в котором находилась дочь российского философа Александра Дугина Дарья, забрали с места происшествия. Об этом свидетельствуют кадры, которые поступили в распоряжение «Известий» 21 августа.

Как следует из видео, место происшествия до сих пор оцеплено, проезжая часть дороги недоступна для прохода транспорта. На месте ЧП находятся эвакуатор и сотрудники силовых структур.

Обгоревший кузов внедорожника, в котором находилась Дугина, погрузили на эвакуатор и увезли с места ДТП.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

29-летняя Дугина погибла мгновенно. Преступление было заранее спланировано и носит заказной характер, полагают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила причастность Украины к смерти Дарьи Дугиной. В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не имеет отношения к убийству.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца.