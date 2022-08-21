У премьер-министра Японии обнаружили коронавирус

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, сообщает 21 августа японский телеканал Fuji TV.

По данным источника телеканала, у главы японского правительства накануне поднялась температура и появился кашель.

Согласно результатам ПЦР-теста, полученного в воскресенье, у премьер-министра действительно обнаружена коронавирусная инфекция.

Ранее, 16 августа, первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Отмечается, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы.

21 июля президент Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5. Позднее, 7 августа, тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Уже спустя два дня глава Белого дома кашлял, но жал руки гостям на мероприятии в Белом доме.

21 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» показывает большой потенциал изменчивости вируса, что говорит о возможном возникновении его новой мутации. При этом Гинцбург указал на то, что сам по себе штамм «Дельтакрон» не несет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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