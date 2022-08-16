Бескрайние меры: возвращать ковидные ограничения по всей стране не планируют

Вводить какие-либо ограничительные меры против коронавируса по всей стране на текущем этапе эпидемии не требуется, заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре. В то же время на уровне конкретных регионов такие решения стоит принять, если недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. человек, отметили в ведомстве. Из данных сайта «стопкоронавирус.рф» следует, что таких регионов в стране большинство. Обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте уже ввели в Бурятии. В ряде областей носить маски рекомендуют определенным категориям людей.

Маски надеты

«На текущем этапе развития эпидемии коронавируса возобновлять какие-либо ограничительные меры на федеральном уровне не требуется», — заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре. В то же время власти субъектов должны принимать соответствующее решения «исходя из динамики эпидемиологического процесса с учетом рекомендаций главных государственных санитарных врачей регионов», отметили в ведомстве .

В Роспотребнадзоре назвали уровень заболеваемости, при котором стоит рекомендовать ношение масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях. Это 50 случаев заболевания на 100 тыс. населения в течение недели. Письмо с такими рекомендациями ведомство направило в регионы.

По данным официального ресурса «стопкоронавирус.рф», в 45 регионах недельная заболеваемость превышает даже не 50, а 90 случаев на 100 тыс. населения. Таким образом, рекомендации Роспотребнадзора касаются большинства субъектов федерации.

Бескрайние меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На прошлой неделе в России зарегистрировали 175,6 тыс. случаев COVID-19. Средний показатель заболеваемости составил 119,7 случая на 100 тыс. населения, что на 49,2% выше, чем неделей ранее.

Носить маски в общественных местах в связи с подъемом заболеваемости 16 августа призвал и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ряд регионов уже прислушался к рекомендациям Роспотребнадзора. Так, в Бурятии объявили о введении обязательного масочного режима при посещении общественных мест, государственных организаций и в общественном транспорте. В Туве ранее обязали граждан носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе во время проведения массовых мероприятий.

В некоторых регионах ношение масок носит рекомендательный характер. Например, на территории Республики Алтай, в Самарской и Тюменской областях.

— В Ленинградской области в настоящий момент ношение масок носит рекомендательный характер, однако сотрудники медицинских учреждений и организаций социальной сферы должны носить маски в обязательном порядке, — сообщили «Известиям» в пресс-службе администрации региона.

В некоторых субъектах маски рекомендованы только отдельным категориями граждан. Так, на Ямале это пенсионеры старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. В Новгородской области — медицинские работники и посетители медучреждений.

В нескольких регионах, например в Челябинской области, Башкортостане и Чувашии, «Известиям» сообщили, что вводить дополнительные ограничительные меры, помимо уже существующих, пока не планируется. В Курской области и в Марий Эл отметили, что все решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Бескрайние меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сгладить волну

Любая новая мера против распространения коронавируса начинает действовать, в лучшем случае, через три недели, а на популяционном уровне через месяц , сказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Поэтому ожидать немедленного эффекта от вводимых мер не стоит.

— Другое дело, что надо готовить людей к осени. Потому что текущие показатели — это максимумы предволны, а большая волна будет осенью-зимой. Не хотелось бы, чтобы эти меры вводились там на максимумах заболеваемости. Тогда будет уже крайне поздно, — пояснил он.

Заранее введенные меры позволят сделать кривую заболеваемости более плоской, добавил Николай Крючков.

Эксперт прогнозирует, что осенью масочный режим может стать обязательным повсеместно. Однако его эффективность будет зависеть от того, станут ли люди соблюдать необходимые меры. Он считает, что стоит больше полагаться на индивидуальную ответственность, а не на коллективную.

— На индивидуальном уровне в каких-то малых группах это очень даже сработает. Люди, которые не захотят получить разноплановые проблемы со здоровьем, связанные с ковидом, ни для себя, ни для своей семьи, в состоянии будут соблюдать все меры, — уверен он.

Ранее «Известия» сообщали, что в июле средства индивидуальной защиты стали покупать на 17% чаще, чем в июне, антисептики — на 4%. Эксперты связали рост спроса с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Эффективность масочного режима зависит также от того, насколько правильно большинство людей будут надевать, носить и снимать средства индивидуальной защиты, сказал директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Меры против эпидемии наиболее эффективны в комплексе, поэтому кроме ношения масок важно также поддерживать коллективный иммунитет, напомнили вирусологи.

Бескрайние меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Коллективный иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции — недолговечный. По всем международным исследованиям, дольше двух лет он не сохраняется. За исключением, может быть, некоторых показателей иммунной памяти. Соответственно, эффективность второй, третьей ревакцинации, — отметил Георгий Викулов.

По его словам, ревакцинация необходима именно для предотвращения тяжелых случаев течения болезни.

Важен и контроль за соблюдением обязательных мер, считает Николай Крючков.

— Если они не будут контролироваться, де-факто это будут рекомендательные меры, — подчеркнул эксперт.

По его словам, оценивая эффективность принятых мер, надо будет учитывать три момента: насколько своевременно их ввели, насколько они были комплексными и был ли контроль за их исполнением.