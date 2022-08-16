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Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом 16 августа заявили в ее пресс-службе.

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«После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы.

«Первой леди США назначен курс препарата Paxlovid, и, следуя указаниям медицинского регулятора, она будет находиться в изоляции от других как минимум пять дней. Близкие контакты первой леди были уведомлены о случившемся», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас жена американского лидера находится в частной резиденции в штате Южная Каролина. Предполагается, что она вернется домой лишь после того, как сдаст два отрицательных теста на COVID-19.

21 июля Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса.

23 июля координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. По словам врача, ночью Байден хорошо поспал, а утром полностью съел свой завтрак и даже показал ему свою тарелку.

В тот же день стало известно, что президент охрип. На дистанционном совещании по экономическим вопросам он говорил немного глухим голосом и кашлял.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, однако уже 30-го числа тест оказался положительным, поэтому он снова вернулся на карантин.

7 августа второй тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Уже спустя два дня глава Белого дома кашлял, но жал руки гостям на мероприятии в Белом доме.

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