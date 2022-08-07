Байден сдал второй отрицательный тест на коронавирус

Второй тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом 7 августа сообщили в Белом доме.

«Сегодня утром тест президента на коронавирус был отрицательным во второй раз подряд», — сообщил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.

Эксперт дал заключение, что Байден может благополучно вернуться к общественной деятельности и президентским поездкам.

Первый отрицательный тест на коронавирус президент США сдал накануне. Тогда сообщалось, что глава государства чувствует себя очень хорошо.

Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. Известно, что президент США принимал противовирусное средство Paxlovid. Тогда в Белом доме рассказали, что Байден полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Лечащий врач Байдена отметил в свою очередь, что из характерных симптомов у него наблюдались насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Спустя несколько дней, 23 июля, у Байдена наблюдались боли в горле, кашель и ломота в теле. 25 июля врач американского президента заявил о практически полном исчезновении симптомов COVID-19 у Байдена.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача он снял меры строгой изоляции, однако продолжил носить маску в присутствии других людей для их защиты.

Однако спустя несколько дней, 30 июля, антигенный тест американского президента на коронавирус оказался положительным, поэтому Байден снова вернулся на карантин. Следующие повторные тесты также показывали положительные результаты.