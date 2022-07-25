Врач рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Байдена

Президент США Джо Байден практически полностью избавился от симптомов COVID-19. Об этом на сайте Белого дома сообщил лечащий врач политика Кевин О'Коннор.

По его словам, у Байдена наблюдается остаточная заложенность носа и легкая охриплость голоса.

«Симптомы сейчас практически полностью преодолены... Пульс, кровяное давление, частота дыхания остаются абсолютно в пределах нормы», — написал доктор.

Насыщение крови кислородом на высоком уровне, легкие у американского лидера чистые.

Несмотря на снижение симптомов, Байден останется на изоляции.

23 июля врач Байдена рассказал, что заболевший COVID-19 президент США страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле. Американский лидер принимал препарат Paxlovid, состояние его здоровья улучшалось, подчеркивал медик.

О том, что американский лидер сдал положительный тест на COVID-19, стало известно 21 июля По словам О'Коннора, лечение главы государства ведут препаратом Paxlovid, также он принимает анальгетическое средство Tylenol и ингалятор с альбутеролом по мере необходимости.

Согласно предварительным результатам анализов, скорее всего, Байден заболел подвидом «Омикрон»-штамма BA.5.

По словам врача, это не оказывает принципиального влияния на курс лечения.