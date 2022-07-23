Врач заболевшего COVID-19 Байдена рассказал о его самочувствии

Заболевший COVID-19 президент США Джо Байден страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле. Об этом в субботу, 23 июля, рассказал его лечащий врач Кевин О'Коннор.

Он отметил, что американский лидер по-прежнему принимает препарат Paxlovid, состояние его здоровья улучшается.

«Его пульс, давление, ритм дыхания и температура остаются в полной мере в норме <...> Президент по-прежнему переносит лечение хорошо», — говорится в заявлении врача.

Уровень сатурации у Байдена также в норме.

Согласно предварительным результатам исследования, скорее всего, президент США заболел подвидом «Омикрон»-штамма BA.5. По словам врача, это не оказывает принципиального влияния на курс лечения.

Ранее в этот день координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа отметил, что Байден чувствует себя лучше: ночью он хорошо поспал, а утром полностью съел свое блюдо.

21 июля стало известно, что американский лидер сдал положительный тест на COVID-19. По словам его лечащего врача О'Коннора, лечение главы государства продолжается препаратом Paxlovid, как и планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и ингалятор с альбутеролом по мере необходимости.