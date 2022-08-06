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Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал в субботу, 6 августа, отрицательный результат.

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«Президент чувствует себя очень хорошо. Сегодня утром его тест на антиген SARS-CoV-2 был отрицательным», — говорится в заключении его лечащего врача Кевина О’Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что из соображений безопасности президент продолжит находиться на карантине в ожидании второго отрицательного теста.

Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. Известно, что президент США принимал противовирусное средство Paxlovid. Тогда в Белом доме рассказали, что Байден полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Лечащий врач Байдена отметил в свою очередь, что из характерных симптомов у него наблюдались насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Спустя несколько дней, 23 июля, у Байдена наблюдались боли в горле, кашель и ломота в теле. 25 июля врач американского президента заявил о практически полном исчезновении симптомов COVID-19 у Байдена.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача он снял меры строгой изоляции, однако продолжил носить маску в присутствии других людей для их защиты.

Однако спустя несколько дней, 30 июля, антигенный тест американского президента на коронавирус оказался положительным, поэтому Байден снова вернулся на карантин. Следующие повторные тесты также показывали положительные результаты.

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