Гинцбург допустил появление более тяжелой мутации коронавируса

Гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» показывает большой потенциал изменчивости вируса, что говорит о возможном возникновении его новой мутации. Об этом в воскресенье, 21 августа, ТАСС сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал он.

При этом Гинцбург указал на то, что сам по себе штамм «Дельтакрон» не несет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также призвал россиян вакцинироваться перед началом нового эпидемического сезона.

Ранее, 18 августа, врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал возможную причину возникновения штамма «Дельтакрон». По его словам, он мог появиться от человека, который болел несколькими штаммами вируса.

До этого, 11 августа, врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что нет оснований говорить об особой опасности гибридного штамма коронавируса «Дельтакрон», шесть случаев которого выявили в России.

В тот же день в Роспотребнадзоре заявили о подтверждении шести случаев штамма коронавируса «Дельтакрон» в России. Так, пять из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Как указали в ведомстве, вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех пациентов болезнь прошла в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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