Реклама
Прямой эфир
Экономика
В расчет инфляции могут включить стоимость жилищных услуг
Мир
В МИД РФ заявили об обсуждении с МАГАТЭ скорого визита на ЗАЭС
Происшествия
Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП под Тамбовом
Мир
Артиллеристы ВС РФ подавили огонь артустановки Caesar под Харьковом
Мир
Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС
Мир
Россиянина Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США
Мир
ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару второй раз за сутки
Экономика
Ритейл начнет продавать просрочку
Мир
Около 11 человек пострадали в ДТП с туристическим поездом на Мальорке
Общество
Ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК
Мир
США подтвердили переговоры с Турцией о поставках истребителей F-16
Наука
В России создали космический двигатель из керамики
Сюжет:

Названа возможная причина возникновения штамма COVID-19 «Дельтакрон»

Инфекционист Тимаков: «Дельтакрон» мог появиться от болевшего несколькими штаммами человека
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» мог появиться от человека, который болел несколькими штаммами вируса. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Вывести за штамм: «Дельтакрон» научился лучше проникать в клетки
Для этого гибридный вариант заимствует полезные признаки от обоих предков: «Дельты» и «Омикрона»

«Коронавирусная инфекция видоизменчивая. «Дельтакрон» мог появиться от человека, который болел одновременно несколькими видами коронавирусной инфекции, и эти вирусы могли совместиться вместе», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил специалист, этот вариант вируса не опасен для России, так как у большинства населения уже есть иммунитет как к штамму коронавируса «Дельта», так и к «Омикрону».

По словам Тимакова, серьезных последствий быть не должно даже при увеличении числа заразившихся.

Ранее, 11 августа, врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что нет оснований говорить об особой опасности гибридного штамма коронавируса «Дельтакрон», шесть случаев которого выявили в России.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили о подтверждении шести случаев штамма коронавируса «Дельтакрон» в России. Так, пять из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Как указали в ведомстве, вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех пациентов болезнь прошла в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022