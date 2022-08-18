Названа возможная причина возникновения штамма COVID-19 «Дельтакрон»

Гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» мог появиться от человека, который болел несколькими штаммами вируса. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Коронавирусная инфекция видоизменчивая. «Дельтакрон» мог появиться от человека, который болел одновременно несколькими видами коронавирусной инфекции, и эти вирусы могли совместиться вместе», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил специалист, этот вариант вируса не опасен для России, так как у большинства населения уже есть иммунитет как к штамму коронавируса «Дельта», так и к «Омикрону».

По словам Тимакова, серьезных последствий быть не должно даже при увеличении числа заразившихся.

Ранее, 11 августа, врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что нет оснований говорить об особой опасности гибридного штамма коронавируса «Дельтакрон», шесть случаев которого выявили в России.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили о подтверждении шести случаев штамма коронавируса «Дельтакрон» в России. Так, пять из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Как указали в ведомстве, вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех пациентов болезнь прошла в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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