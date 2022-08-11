Иммунолог заявил об отсутствии опасности в штамме коронавируса «Дельтакрон»

Нет оснований говорить об особой опасности гибридного штамма коронавируса «Дельтакрон», шесть случаев которого выявили в России. Об этом «Известиям» в четверг, 11 августа, заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

«Индикаторов, что есть особая опасность, вообще никаких нет. Пока ничего не предвещает, таких линий будет еще много регулярно появляться, это хорошо, что эпиднадзор происходит, просто не надо сразу впадать в панику. Более вероятно, что это не будет каким-то серьезным вариантом, я даже уверен, что не будет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, возникновение подобного гибридного варианта коронавируса является редким явлением.

«Он (штамм «Дельтакрон». — Ред.) образовался при столкновении в одной клетке сразу двух вариантов коронавирусной инфекции. Это очень редкое событие, потому что для того, чтобы это произошло, достаточная вероятность должна быть каждого из событий: что человек заразился «Дельтой», что он одновременно заразился еще и «Омикроном», что у него была примерно одна стадия первого и второго инфекционного процесса», — пояснил Крючков.

Он отметил, что сейчас вариант «Дельта» практически не встречается. Поэтому есть вероятность, что выявленный штамм является старым вариантом, который образовался, пока «Дельта» была распространена. В том случае «Дельтакрон» ранее могли просто не выявлять из-за его редкости.

«Либо это свежий вариант, но если это так, то это означает, что «Дельта» где-то присутствует, например в популяции животных. Либо третий вариант — это не «Дельтакрон» в действительности, а просто параллельный вариант, который в процессе эволюции получил какие-то мутации, которые частично характерны для «Дельты» и «Омикрона», но при этом он, по сути, не является рекомбинантом этих линий. В любом из этих трех случаев говорить, что это особо опасная какая-то линия, не приходится», — заверил специалист.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили о подтверждении шести случаев штамма коронавируса «Дельтакрон» в России. Так, пять из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Как указали в ведомстве, вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех пациентов болезнь прошла в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.