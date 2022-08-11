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Иммунолог заявил об отсутствии опасности в штамме коронавируса «Дельтакрон»

Иммунолог Крючков: гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» не представляет особой опасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нет оснований говорить об особой опасности гибридного штамма коронавируса «Дельтакрон», шесть случаев которого выявили в России. Об этом «Известиям» в четверг, 11 августа, заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

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«Индикаторов, что есть особая опасность, вообще никаких нет. Пока ничего не предвещает, таких линий будет еще много регулярно появляться, это хорошо, что эпиднадзор происходит, просто не надо сразу впадать в панику. Более вероятно, что это не будет каким-то серьезным вариантом, я даже уверен, что не будет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, возникновение подобного гибридного варианта коронавируса является редким явлением.

«Он (штамм «Дельтакрон». — Ред.) образовался при столкновении в одной клетке сразу двух вариантов коронавирусной инфекции. Это очень редкое событие, потому что для того, чтобы это произошло, достаточная вероятность должна быть каждого из событий: что человек заразился «Дельтой», что он одновременно заразился еще и «Омикроном», что у него была примерно одна стадия первого и второго инфекционного процесса», — пояснил Крючков.

Он отметил, что сейчас вариант «Дельта» практически не встречается. Поэтому есть вероятность, что выявленный штамм является старым вариантом, который образовался, пока «Дельта» была распространена. В том случае «Дельтакрон» ранее могли просто не выявлять из-за его редкости.

«Либо это свежий вариант, но если это так, то это означает, что «Дельта» где-то присутствует, например в популяции животных. Либо третий вариант — это не «Дельтакрон» в действительности, а просто параллельный вариант, который в процессе эволюции получил какие-то мутации, которые частично характерны для «Дельты» и «Омикрона», но при этом он, по сути, не является рекомбинантом этих линий. В любом из этих трех случаев говорить, что это особо опасная какая-то линия, не приходится», — заверил специалист.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили о подтверждении шести случаев штамма коронавируса «Дельтакрон» в России. Так, пять из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Как указали в ведомстве, вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех пациентов болезнь прошла в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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