В России подтвердились шесть случаев заражения «Дельтакроном» COVID-19

Шесть случаев заражения штаммом коронавируса «Дельтакрон» подтвердились в России: пять из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Об этом 11 августа сообщили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 10 августа база VGARus пополнилась шестью геномными последовательностями, характерными для гибрида штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта», говорится в сообщении ведомства.

Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве.

У всех пациентов, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, болезнь прошла в легкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась, добавили специалисты.

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