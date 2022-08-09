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Переболевший COVID-19 Байден кашлял и жал руки гостям на мероприятии в Белом доме

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден постоянно кашлял в ходе церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников, прошедшей 9 августа в Белом доме. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.

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Мероприятие проходило на открытом воздухе. Его гостями стали представители президентской администрации, конгрессмены, журналисты и предприниматели.

За время церемонии Байден почти не переставая кашлял, сообщает CBS News.

В ходе мероприятия Байден также находился в тесном контакте с гостями и жал им руки.

21 июля стало известно, что Байден заболел COVID-19. Известно, что президент США принимал противовирусное средство Paxlovid. Тогда в Белом доме рассказали, что Байден полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Лечащий врач Байдена отметил, в свою очередь, что из характерных симптомов у него наблюдались насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Спустя несколько дней, 23 июля, у Байдена наблюдались боли в горле, кашель и ломота в теле. 25 июля врач американского президента заявил о практически полном исчезновении симптомов у Байдена.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача он снял меры строгой изоляции, однако продолжил носить маску в присутствии других людей для их защиты.

Однако спустя несколько дней, 30 июля, антигенный тест американского президента на коронавирус оказался положительным, поэтому Байден снова вернулся на карантин. Следующие повторные тесты также показывали положительные результаты. Только 6 августа тест показал уже отрицательный результат.

7 августа второй тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Тогда его лечащий врач дал заключение, что президент может вернуться к общественной деятельности и поездкам.

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