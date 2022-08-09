Масочный нажим: в России вырос спрос на средства защиты от COVID-19

В июле в России вырос спрос на маски и санитайзеры. Средства индивидуальной защиты стали покупать на 17% больше, антисептики — на 4%. Причина — в ухудшении эпидемиологической обстановки. За месяц с 8 июля заболеваемость выросла в пять раз. Из-за этого многие регионы возвращают антиковидные меры. Роспотребнадзор и вирусологи также рекомендуют людям активнее защищаться и прививаться. Сейчас россиянам, в том числе для ревакцинации, доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт». До конца года могут появиться еще две новые вакцины.

Спрятали лица

К середине нынешнего лета одноразовых масок в России продавалось на 87% меньше, чем годом ранее. Но затем продажи начали быстро расти. В июле по сравнению с июнем их купили на 17% больше, антисептиков — на 4%. Об этом «Известиям» сообщили эксперты ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России).

— После снятия ковидных ограничений основными покупателями средств индивидуальной защиты (СИЗ) остались граждане, привыкшие за время пандемии пользоваться ими постоянно , — отметили в компании. — Как правило, это наиболее уязвимые категории россиян и те, кто чаще остальных контактирует с большим числом людей. Они же в начале июля раньше остальных увеличили объемы покупок масок и антисептиков, что отразилось на величине средней покупки. Остальные же начали запасаться СИЗами со второй половины июля — от недели к неделе продажи масок показывали более 20% прироста.

Возвращение спроса на маски связано и с тем, что в части регионов они снова становятся обязательными для определенных учреждений или категорий граждан. К примеру, с 8 августа в Туве строгий масочный режим ввели в местах массового пребывания людей. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг. В Москве и Калужской области масочный режим ввели в медучреждениях, в Санкт-Петербурге обязали надевать средства индивидуальной защиты медиков и пациентов больниц. В Приморье объявили о возвращении масок на предприятия. А в минздраве Алтайского края предложили вернуть обязательное ношение масок для людей старше 65 лет.

Масочный нажим Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— В текущих условиях уязвимым категориям граждан — пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями — важно не забывать о базовых мерах предосторожности, которые включают в себя ношение масок в людным местах и в общественном транспорте, а также использование антисептических средств, — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода, добавили в ведомстве.

Темпы вакцинации, согласно данным сайта «стопкоронавирус.рф», растут, но медленнее темпов прироста заболевших. Так, если на неделе с 23 по 29 июля вакцинировались в среднем 64,9 тыс. россиян в день, то на неделе с 30 июля по 5 августа — 73,8 тыс. в день (+13,7%).

Необходимость вакцинации

В то же время количество новых случаев коронавируса в России за последнюю неделю выросло почти на 66% — до 17,9 тыс. , следует из данных «стопкоронавирус.рф». А за месяц с 8 июля (когда зафиксировали 3,5 тыс. заражений) заболеваемость выросла в пять раз.

Показатель госпитализаций с COVID-19 вырос за неделю на 27,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Уровень коллективного иммунитета по состоянию на 5 августа составляет 8,6%.

Некоторые думают, что вакцинироваться или ревакцинироваться после того, как подъем заболеваемости уже начался, бессмысленно — но это не так, сказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Масочный нажим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Стадия эпидпроцесса не влияет на необходимость прививаться. Важен только ваш индивидуальный график: если прошло пять-шесть месяцев с предыдущей вакцинации или заболевания ковидом, то нужно идти прививаться , — рассказал он «Известиям».

Сейчас россиянам, в том числе для ревакцинации, доступны векторные препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», продолжил врач.

— Но до конца года выбор вакцин, вероятно, расширится. В серийное производство планируется вывести как минимум две новые российские вакцины — «Бетувакс-КоВ-2» и интраназальную, — отметил Николай Крючков.

«Бетувакс-КоВ-2» — это рекомбинантная вакцина следующего поколения на основе сферических частиц, содержащих поверхностный белок коронавируса, аналог американской вакцины Novovax, пояснил иммунолог. Она хороша тем, что образует, как считается, более точечный иммунитет, а также дает сравнительно меньше побочных эффектов.

— Это отлично, поскольку в перспективе при ревакцинации люди смогут чередовать вакцины разных типов, а не прививаться одним и тем же препаратом в восьмой-десятый раз. Хотя исследований о том, что эффективность «Спутника» с каждой новой ревакцинацией падает, не было, нельзя исключать этой возможности, — заметил Николай Крючков.

Что касается интраназальных вакцин, то одна уже зарегистрирована — это аналог «Спутника V», продолжил он.

Масочный нажим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Практики применения интраназальных препаратов от COVID-19 пока нет, поэтому про эффективность говорить рано. Но в теории у такой вакцины есть плюс: местный иммунитет в точке входа инфекции — носу — будет более мощный, — считает иммунолог.