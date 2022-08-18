Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару
Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами «завтра», следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 12:46 мск 18 августа объем торгов юанями достиг 29,3 млрд рублей по сравнению с 28,8 млрд долларового оборота и 35,3 миллиарда — с евро.
Ранее, 16 августа, сообщалось, что российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. Еще в начале 2022 года по всей России было не более 10 финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказал «Известиям», что юань превратился в твердую валюту с относительно незначительной волатильностью и гибкой привязкой к валютам основных торговых партнеров — Евросоюза и США. При этом он отметил, что россияне, которые приобрели юани, ограничены во вариантах их инвестирования.