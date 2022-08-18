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Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

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Фото: TASS/ZUMA
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Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами «завтра», следует из данных торговой площадки.

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По состоянию на 12:46 мск 18 августа объем торгов юанями достиг 29,3 млрд рублей по сравнению с 28,8 млрд долларового оборота и 35,3 миллиарда — с евро.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. Еще в начале 2022 года по всей России было не более 10 финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказал «Известиям», что юань превратился в твердую валюту с относительно незначительной волатильностью и гибкой привязкой к валютам основных торговых партнеров — Евросоюза и США. При этом он отметил, что россияне, которые приобрели юани, ограничены во вариантах их инвестирования.

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