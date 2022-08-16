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Эксперт сообщил об ограничении вариантов инвестирования юаня

Эксперт Миронюк сообщил об ограничении вариантов инвестирования юаня
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Фото: TASS/Zuma
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Юань превратился в твердую валюту с относительно незначительной волатильностью и гибкой привязкой к валютам основных торговых партнеров — Евросоюза и США. Об этом 16 августа «Известиям» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

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Он отметил, что Пекин стремится уменьшить зависимость от доллара для снижения финансовых рисков. При этом Миронюк заявил, что россияне, которые приобрели китайскую валюту, ограничены в вариантах ее инвестирования.

«Распространены банковские депозиты в юанях. На рынке представлены лишь отдельные инструменты коллективного инвестирования в акции китайских компаний, в основном торгующихся за доллары на американских биржах», — пояснил специалист.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский выразил мнение, что увлечение депозитов в юанях напоминает ажиотаж вокруг пластиковых карт китайской Union Pay в марте-апреле.

«С одной стороны, курс юаня к доллару и евро крайне стабилен и такой депозит можно рассматривать как альтернативу вкладу в традиционной валюте. В конце концов, если клиент хочет диверсифицировать рубль на более твердую, по его мнению, валюту, то подойдет что угодно, что есть в продуктовой линейке банка», — сказал эксперт.

С другой стороны, добавил он, валютный вклад должен соответствовать двум характеристикам: легко «превращаться в деньги», то есть меняться на рубли, и без дополнительной конвертации служить альтернативной валютой при покупках за рубежом, например на отдыхе.

«Здесь юань проигрывает традиционным конкурентам. Продать евро и доллары пока по-прежнему проще, и на отдых в Турцию россияне берут с собой евро и доллары, а вовсе не китайскую валюту. Пока ситуация с этими факторами не изменится, юань не сможет занять в России место традиционных валют сбережений», — пояснил Тараповский.

Ранее в этот день газета «Деловой Петербург» сообщила, что российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. По данным издания, еще в начале 2022 года по всей России было не более десяти финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.

В начале июля финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович заявил, что перспективной валютой для сохранения сбережений может оказаться китайский юань. Также можно попробовать вложиться в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, курс которых практически фиксирован к доллару США.

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