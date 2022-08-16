Эксперт сообщил об ограничении вариантов инвестирования юаня

Юань превратился в твердую валюту с относительно незначительной волатильностью и гибкой привязкой к валютам основных торговых партнеров — Евросоюза и США. Об этом 16 августа «Известиям» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Он отметил, что Пекин стремится уменьшить зависимость от доллара для снижения финансовых рисков. При этом Миронюк заявил, что россияне, которые приобрели китайскую валюту, ограничены в вариантах ее инвестирования.

«Распространены банковские депозиты в юанях. На рынке представлены лишь отдельные инструменты коллективного инвестирования в акции китайских компаний, в основном торгующихся за доллары на американских биржах», — пояснил специалист.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский выразил мнение, что увлечение депозитов в юанях напоминает ажиотаж вокруг пластиковых карт китайской Union Pay в марте-апреле.

«С одной стороны, курс юаня к доллару и евро крайне стабилен и такой депозит можно рассматривать как альтернативу вкладу в традиционной валюте. В конце концов, если клиент хочет диверсифицировать рубль на более твердую, по его мнению, валюту, то подойдет что угодно, что есть в продуктовой линейке банка», — сказал эксперт.

С другой стороны, добавил он, валютный вклад должен соответствовать двум характеристикам: легко «превращаться в деньги», то есть меняться на рубли, и без дополнительной конвертации служить альтернативной валютой при покупках за рубежом, например на отдыхе.

«Здесь юань проигрывает традиционным конкурентам. Продать евро и доллары пока по-прежнему проще, и на отдых в Турцию россияне берут с собой евро и доллары, а вовсе не китайскую валюту. Пока ситуация с этими факторами не изменится, юань не сможет занять в России место традиционных валют сбережений», — пояснил Тараповский.

Ранее в этот день газета «Деловой Петербург» сообщила, что российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. По данным издания, еще в начале 2022 года по всей России было не более десяти финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.

В начале июля финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович заявил, что перспективной валютой для сохранения сбережений может оказаться китайский юань. Также можно попробовать вложиться в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, курс которых практически фиксирован к доллару США.