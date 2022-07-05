Эксперт дал россиянам совет насчет инвестиций в валюту

Перспективной валютой для сохранения сбережений может оказаться китайский юань. Также можно попробовать вложиться в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, курс которых практически фиксирован к доллару США. Об этом финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович рассказал во вторник, 5 июля.

«Юань вполне может помочь россиянам сохранить свои сбережения. Валюта Китайской Народной Республики достаточно устойчива. Валютный режим Банка Китая в отношении национальной валюты — это управляемое плавание. Курс юаня к доллару в последнее десятилетие находился в коридоре от 6,05 до 7,16 юаня за доллар», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, юань вполне разумно рассматривать в качестве инструмента диверсификации валютного портфеля в условиях санкционных ограничений в отношении доллара и евро.

Аналитик напомнил, что в последние три месяца обороты торгов юанем действительно росли рекордными темпами. Однако пока рано говорить о том, что эта валюта сможет обогнать евро в сбережениях россиян в ближайшем будущем, считает он.

«В то же время доступ к инвестиционным инструментам непосредственно в юанях все еще крайне ограничен, что, в свою очередь, не позволяет пока сделать данную валюту полноценным инструментом сбережений для инвесторов из нашей страны. В наличной форме юань также используется мало», — обратил внимание Федорович.

При этом он подчеркнул, что не стоит ждать того, что курс юаня будет расти опережающими темпами к другим валютам. Решение о его покупке можно принимать в целях диверсификации валютного портфеля и для сохранения стоимости сбережений. Юань подходит только для сохранения стоимости ликвидной части портфеля в кратко- и среднесрочной перспективе.

Федорович рекомендовал уделить особое внимание гонконгским долларам и дирхамам ОАЭ из тех валют, которые сегодня доступны российским инвесторам на Мосбирже.

«Курс этих валют практически фиксирован к американскому доллару. В гонконгских долларах уже доступны возможности для инвестиций. В будущем количество актуальных инструментов, по всей видимости, будет увеличиваться», — предположил он.

29 июня курс евро опустился ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года. Курс доллара понизился до 51,16 рубля.

20 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти быстрее, но мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».