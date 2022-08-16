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Российские банки начали открывать вклады в юанях

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Фото: Global Look Press/Costfoto
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Российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. Об этом 16 августа пишет газета «Деловой Петербург».

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По ее данным, еще в начале 2022 года по всей России было не более десяти финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.

«Мы запустили вклады в юанях в марте 2022 года. Основной причиной послужили запросы клиентов. Учитывая, что это сравнительно новый продукт на рынке, его доля в портфеле банка пока менее 10%. Но мы видим спрос на депозиты в юанях, с начала года прирост составил более 85%», — рассказали изданию в пресс-службе банка «Дом.ру».

Условия в различных кредитных организациях схожи. Ставки варьируются от 0,1 до 3% годовых при минимальной сумме вклада от 1500 китайских юаней на срок от 1 месяца до 3 лет.

С начала года изменилась процентная ставка. В апреле–мае максимальные ставки достигали 3,5–3,6% годовых, а сейчас опустились до 2–2,25% годовых, а в крупных розничных банках можно разместить юани под 1,5–2% годовых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Вклад в дружбу: российские банки увлеклись юанями».

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