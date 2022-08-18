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Валуев назвал огромным потенциал Гассиева в супертяжелом весе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боксер Мурат Гассиев обладает огромным потенциалом в супертяжелом весе. Об этом 18 августа «Известиям» заявил депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Он также напомнил россиянину, которого ждет бой с американцем Карлоусом Уэлчем, чтобы он был внимательнее с хитрыми соперниками.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

«У меня такие были, и у других есть. Это соперники, которые работают хитро, на расстоянии. Не подпуская, не давая включить его главную мощь, которую он включает на ближней, на средней дистанции», — сказал Валуев.

Предстоящий бой Гассиева с Уэлчем также прокомментировал боец ММА Александр Шлеменко. Он сказал, что у российского спортсмена после травмы остались необходимые силы и скорость.

16 августа Гассиев рассказал, как готовится к поединку с Уэлчем. Россиянин признался, что никогда не недооценивает своих противников и тренируется ко встрече с ними одинаково.

В свою очередь Уэлч обратился к Гассиеву. Американец предупредил, что россиянина ожидает «крутой бой».

15 августа российский боец смешанных единоборств MMA Александр Емельяненко назвал Гассиева фаворитом в поединке с американцем. Емельяненко отметил хорошие бойцовские качества Гассиева и пожелал ему победы.

26 августа зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Сербии, где состоится крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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