Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Об этом сообщили 18 августа в администрации города.

«Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города. Зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха. Специалисты занимаются устранением последствий использования нацформированиями ВСУ дронов-камикадзе», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале «Энергодарский связной».

Пострадавших в результате украинской атаки нет.

Днем ранее ВСУ также открыли массированный огонь по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС. 16 августа украинские боевики снова нанесли артиллерийской удар по городу.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

5 августа ВСУ также вели атаку по жилому кварталу города. В результате оказались повреждены восемь гаражей, три автомобиля и подходящая к трансформаторной подстанции «Луч» силовая линия электропередачи. Кроме того, два микрорайона полностью были обесточены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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