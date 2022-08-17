Аналитик назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал запуск трубопровода «Северный поток – 2» спасением для экономики Германии.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 17 августа, он назвал возможным запуск трубопровода осенью или зимой. Таким образом он прокомментировал прогноз главного экономиста Trinity Bank Лукаш Кованда о «позорном» запуске трубопровода «Северный поток – 2». По его мнению, Берлин может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, мешающего судоходству и снабжению немецких электростанций углем.

Гривач подчеркнул, что подобные статьи преследуют цель в том числе создать фон, чтобы правительство Германии «ни в коем случае не пошло на этот шаг».

«Тем более что этот кабинет во многом ответственен за плачевное положение в энергетической безопасности и экономике Германии. Вместо того чтобы решать проблемы в сфере обеспечения национальных интересов, они их только усугубляют и порождают новые», — заявил Гривач.

По словам аналитика, Германия всегда была экономическим локомотивом ЕС и главным донором. Гривач убежден, что именно из-за такой зависимости Евросоюза от Германии проблемы будут и у других стран — участниц союза.

«Более того, тех, кто будет справляться собственными силами, станут заставлять делиться с бедствующими соседями. И здесь кроется значительный конфликтный потенциал», — объяснил аналитик.

Ранее в этот день сенатор Владимир Джабаров допустил запуск «Северного потока – 2» до конца 2022 года. По его мнению, это произойдет, если справляться с последствиями энергетического кризиса станет совсем тяжело. Парламентарий подчеркнул, что Россия не имеет ничего против возобновления экономических связей с ФРГ и развитие ситуации уже будет зависеть не от политики, а от резко упавшего уровня жизни немцев, пишет Pravda.Ru.

Также 17 августа политолог Армен Гаспарян в беседе с телеканалом «360» назвал условие запуска «Северного потока – 2». По его словам, власти Германии будут вынуждены согласиться на запуск газопровода, когда в стране начнутся глобальные экономические проблемы.

В этот же день президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сообщил, что запасов газа в Германии хватит на 2,5 месяца, если Россия полностью прекратит поставки топлива. Как пишет НСН, немецкие хранилища газа заполнены на 77%.

16 августа немецкий журналист Николаус Блом на страницах журнала Der Spiegel призвал правительство ФРГ запустить газопровод «Северный поток – 2». Он пояснил, что открытие газопровода снизит социальную напряженность внутри Германии и исключит зависимость энергетического комплекса страны от одного трубопровода, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в среду стало известно, что хранилища газа в ФРГ заполнены на 77%, что означает опережение плана на две недели.

15 августа корпорация Trading Hub Europe, объединяющая национальных газовых операторов, рассказала о размере газового сбора, который обязаны будут платить компании и частные домашние хозяйства в ФРГ с октября. По данным телеканала Welt, размер сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

В конце июля член комитета бундестага по энергетике и защите климата Штеффен Котре призвал «быстро принять в эксплуатацию» «Северный поток – 2», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает сайт kp.ru, на сегодняшний день в Германии ввели уже много мер для экономии энергии. Например, президентский дворец в Берлине давно не освещают по ночам, в Ганновер объявили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах, а крупнейшему крематорию Германии Рейн-Таунус в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия теперь придется работать круглосуточно в целях экономии газа.

Газопровод «Северный поток – 2» идет от России в Германию по дну Балтийского моря. Планировалось, что ежегодная перекачка газа составит около 55 млрд кубометров газа. В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц приостановил сертификацию проекта.