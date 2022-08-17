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В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ

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Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
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Принять решение о запуске газопровода «Северный поток – 2» в Германии могут уже до конца текущего года, в случае если страна столкнется с тяжелыми последствиями энергетического кризиса. Такое мнение высказал 17 августа заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

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«Не исключаю, что до конца года Германия может запустить газопровод «Северный поток – 2», когда приспичит, если станет совсем тяжко», — заявил Джабаров «РИА Новости».

Сенатор также указал, что Россия, в свою очередь, открыта к сотрудничеству. По словам Джабарова, генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и сам понимает, что если уровень жизни в стране упадет, то все будут интересоваться не позицией Германии в отношении России, а тем, почему в ней стало хуже жить ее же собственным гражданам.

Представитель Совфеда РФ также намекнул, что на календаре уже август и близится осень, и к ноябрю, когда окончательно похолодает, отношение к России в Европе может вообще стать лояльным.

Ранее в среду стало известно, что хранилища газа в ФРГ заполнены на 77%, что означает опережение плана на две недели. При этом глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер предупредил, что нужно не расслабляться и не снижать темпы по заполнению хранилищ, иначе он не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

15 августа корпорация Trading Hub Europe, объединяющая национальных газовых операторов, рассказала о размере газового сбора, который обязаны будут платить компании и частные домашние хозяйства в ФРГ с октября. По данным телеканала Welt, размер сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

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