Референдум в Запорожской области: дата и формат проведения

В частично освобожденным от власти киевского режима украинском Запорожье активно идет подготовка к референдуму по вхождению субъекта в состав России. О том, как жители региона готовятся определить свою судьбу, — в материале «Известий».

Какая часть Запорожья была освобождена в ходе спецоперации РФ

В ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса российские войска освободили от нацистов ряд территорий, среди которых оказалась и часть Запорожской области. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий субъекта — Приазовье. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где проживает почти половина населения области. Пока он не будет освобожден, функции административного центра временно возложены на Мелитополь.

Жители освобожденных территорий выступают за интеграцию с РФ. Военно-гражданская администрация (ВГА) ведет подготовку к проведению референдума о присоединении к России. Предполагается, что по итогам голосования регион станет полноценным субъектом РФ под названием Запорожская республика.

Как показали проведенные в августе опросы общественного мнения, 77% жителей области приняли бы участие в голосовании, если оно состоится в ближайшее время. При этом 82% людей из этой группы поддержали бы вхождение Запорожской области в состав России.

Зафиксированы и неоднократные случаи бегства людей с подконтрольной Киеву части Запорожья на освобожденные территории.

Какие шаги Запорожье предпринимает для интеграции с Россией

Согласно указу российского президента Владимира Путина, для жителей Херсонской и Запорожской областей установлен упрощенный порядок получения гражданства РФ. В области работают 12 пунктов приема документов на оформление российского паспорта. Три из них находятся в Мелитополе, два в Бердянске и по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке. По данным на 15 августа, заявление на получение российского паспорта подали уже более 30 тыс. жителей Запорожья.

Также на освобожденных территориях введен в оборот российский рубль. Валюту РФ принимают в магазинах, заведениях общепита, учреждениях культуры, выдают в отделениях финансовых организаций и в банкоматах. Более того, рублевая масса постепенно вытесняет гривну.

В качестве официальных языков в подконтрольной РФ части Запорожья используются русский и украинский. Преподавание в школах ведется на русском, налажено вещание российских телеканалов. В регионе уже функционирует несколько российских сотовых операторов и интернет-провайдеров.

В некоторых правовых сферах регион уже начинает опираться и на российское законодательство. В частности, региональная полиция уже прибегает к положениям российского Уголовного и Административного кодексов.

Когда и как в Запорожье пройдет референдум о присоединении к России

8 августа на полях форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» был подписан указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ. В Энергодаре ранее была учреждена избирательная комиссия, которой поручено проработать вопрос организации проведения голосования. Предполагается, что референдум состоится уже осенью этого года, но окончательная дата пока не была назначена.

Позднее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что жители региона хотели бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября. Таким образом, он может быть приурочен к российскому единому дню голосования.

По словам Балицкого, административно регион к проведению референдума готов. Мероприятие пройдет в очном формате с традиционными кабинками. Тем жителям, кто не может выйти на улицу, предоставят возможность проголосовать при обходе домов с урнами. При этом член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов допускал, что голосование может пройти и в электронном формате, если будет найдена техническая возможность для этого.

Референдум будет проводиться с учетом требований российского законодательства, а именно опираясь на федеральный конституционный закон № 6 («О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»). Таким образом власти региона намерены добиться полного соответствия результатов голосования законодательству страны, об интеграции с которой идет речь.

Иностранные наблюдатели на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России приглашаться не будут, но препятствовать их визиту в случае такового желания власти региона не собираются. Сообщалось, что представители 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме.

Какой будет реакция Украины и Запада на референдум в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал в видеообращении от 7 августа, что Киев может отказаться от дальнейших переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на освобожденных территориях.

При этом власти Запорожской области отмечали, что попытки Украины воспрепятствовать референдуму не помешают голосованию состояться, потому что регион может рассчитывать на гарантии безопасности только в качестве субъекта РФ.

В ВГА Запорожья спрогнозировали, что итоги голосования не примет не только Украина, но и страны Запада. Однако их реакцию в регионе сочли неважной и пообещали в любом случае претворить в жизнь волеизъявление народа.