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Опрос показал отношение жителей Запорожья к вхождению региона в состав России

РИПСИ: подавляющее число опрошенных жителей Запорожской области выступили за вхождение региона в состав России
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Подавляющее число опрошенных жителей Запорожской области выступили за вхождение региона в состав России, следует из данных Крымского республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ). Данные института опубликовал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«РИПСИ регулярно проводит исследования мнений жителей Херсонской и Запорожской областей. Опросы проходят в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Черниговке, Токмаке и других городах и населенных пунктах. Главная тема опроса — отношение к будущему референдуму о вхождении региона в состав Российской Федерации. Большинство жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России», — указано в публикации на сайте института.

Согласно данным опросов на август, 77% опрошенных жителей области приняли бы участие в референдуме, если бы он прошел в ближайшее время. Уточняется, что 82% людей из этой группы проголосовали бы за вхождение Запорожской области в состав России. Отдельно сообщается, что только 3% опрошенных из этой группы выступили за сохранение области в составе Украины.

Согласно опубликованной информации, в опросе, проходившем по телефону, приняли участие 1000 жителей региона. Уточняется, что 73% опрошенных составляли жители городов области, а остальные 27% проживают в сельской местности. Уточняется, что погрешность опроса составляет 2,1%.

Ранее, 9 августа, глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что иностранные наблюдатели на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России приглашаться не будут. Однако глава ВГА отметил, что в регионе открыты к визиту иностранных наблюдателей и препятствовать их визиту не планируют.

В тот же день главного совета ВГА региона Владимир Рогов не исключил вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате.

До этого, 8 августа, Балицкий подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ. Это было сделано в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», отмечает RT. В документе содержится поручение для избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения голосования.

13 июля Рогов подчеркнул, что область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта РФ, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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