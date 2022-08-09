Власти Запорожья не исключили онлайн-голосование на референдуме

Власти Запорожья не исключили вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Пока мы технической возможности такой не видим, но не исключаем подобной технологии, если будет найдено техническое решение», — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул важность информационной безопасности при проведении онлайн-голосования. По словам Рогова, сейчас оцениваются разные предложения по организационным и материально-техническим вопросам в связи с подготовкой к референдуму. Он уточнил, что в регионе, в частности, есть технические возможности для печати защищенных бюллетеней для голосования. В случае возникновения вопросов по их печати, область готова обратиться за помощью к России.

Также Рогов заявил, что явка на референдум должна быть достаточно высокой, потому что граждане решают свою судьбу и понимают те угрозы, которые сегодня несет Украина.

Так, результаты проведенного в июле опроса показали, что явка на референдум может составить около 70%. За вхождение в состав РФ готовы проголосовать не менее 50% жителей неподконтрольных Киеву территорий области.

Как ранее отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому. В мае отмечалось, что регион планирует войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре. Позднее сообщалось, что парламентарии из 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

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