Украина и Запад не признают итоги референдума о вхождении Запорожской области в состав России, но это не имеет значения. Об этом 9 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Понятно, что этот референдум (Киев не признает. — Ред.), но что там от Украины на тот момент останется? И Запад признавать не будет, но мы это проводим не для них, мы это проводим для себя, чтобы не было сомнений и глас народа был услышан», — сказал он ТАСС.

Рогов не исключает вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате. Вместе с тем он подчеркнул важность информационной безопасности при проведении онлайн-голосования.

Как ранее отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому. В мае отмечалось, что регион планирует войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре. Позднее сообщалось, что парламентарии из 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

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