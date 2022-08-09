Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минпросвещения РФ заявили о готовности школ ЛНР к работе с 1 сентября
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
Мир
Власти Запорожья посчитали неважной реакцию Запада на итоги референдума
Мир
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой после обысков у Трампа
Экономика
В Польше предупредили о наступающем дефиците молока
Мир
Обыск в резиденции Трампа во Флориде длился несколько часов
Мир
Биржевая цена газа в Европе опустилась ниже $2000
Общество
IKEA завершит распродажу в России 15 августа
Туризм
Россиянам закрыли для посещения Венсенский замок во Франции
Мир
Wiener Zeitung рассказала о высоком уровне поддержки Путина в Австрии и Германии
Экономика
В Москве застройщики продают все меньше апартаментов
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября
Сюжет:

Власти Запорожья посчитали неважной реакцию Запада на итоги референдума

Член ВГА Запорожья Рогов: реакция Украины и Запада на итоги референдума не имеет никакого значения
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина и Запад не признают итоги референдума о вхождении Запорожской области в состав России, но это не имеет значения. Об этом 9 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«Понятно, что этот референдум (Киев не признает. — Ред.), но что там от Украины на тот момент останется? И Запад признавать не будет, но мы это проводим не для них, мы это проводим для себя, чтобы не было сомнений и глас народа был услышан», — сказал он ТАСС.

Рогов не исключает вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате. Вместе с тем он подчеркнул важность информационной безопасности при проведении онлайн-голосования.

Как ранее отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому. В мае отмечалось, что регион планирует войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре. Позднее сообщалось, что парламентарии из 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022