Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для всех россиян
Мир
ООН призвала Россию и США решить вопросы по инспекциям в рамках ДСНВ
Мир
Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 9 августа
Мир
В Запорожье поддержали проведение референдума с учетом требований законодательства РФ
Мир
Евросоюз выделил более €8,9 млрд на помощь Украине
Армия
Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения
Мир
США приняли решение о возможности освобождения Винника под залог
Мир
Пентагон отправит Киеву еще боеприпасы для HIMARS и противотанковые Javelin
Мир
Дональд Трамп заявил об обыске в его резиденции Мар-а-Лаго
Экономика
Пушков увидел признаки перемен в компромиссах ЕС ради экономии
Мир
Украинские боевики обстреляли Макеевку снарядами НАТО
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Зеленского об обстреле Запорожской АЭС
Сюжет:

В Запорожье поддержали проведение референдума с учетом требований законодательства РФ

Член администрации Рогов: референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона РФ
0
Фото: telegram/Владимир Рогов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Референдум в Запорожской области состоится с учетом требований российского законодательства, что позволит региону получить статус нового субъекта РФ. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

В частности, речь идет о федеральном конституционном законе № 6 («О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»), отметил Рогов.

«Мы идем по этапам проведения референдума таким образом, чтобы все наши вопросы и результаты голосования совпадали с российским законодательством», — отметил член администрации в беседе с «РИА Новости».

Рогов также выразил желание от лица жителей Запорожской области, чтобы Россия услышала их голос и «приняла нас домой».

Ранее этим же днем, 9 августа, Рогов рассказал о начале применения российского законодательства в различных сферах Запорожской области. Например, региональные правоохранители руководствуются Уголовным и Административным кодексами РФ.

Накануне, 8 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса о проведении в регионе референдума по вопросу воссоединения с Россией. Соответствующий документ был подписан в рамках форума общественного движения области «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

Тогда же Владимир Рогов рассказал о рассматриваемой возможности проведении референдума в Запорожье в онлайн-формате. Он также подчеркнул, что место мероприятия будет определено в зависимости от дислокации линии боевого соприкосновения.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022