В Запорожье поддержали проведение референдума с учетом требований законодательства РФ

Референдум в Запорожской области состоится с учетом требований российского законодательства, что позволит региону получить статус нового субъекта РФ. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

В частности, речь идет о федеральном конституционном законе № 6 («О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»), отметил Рогов.

«Мы идем по этапам проведения референдума таким образом, чтобы все наши вопросы и результаты голосования совпадали с российским законодательством», — отметил член администрации в беседе с «РИА Новости».

Рогов также выразил желание от лица жителей Запорожской области, чтобы Россия услышала их голос и «приняла нас домой».

Ранее этим же днем, 9 августа, Рогов рассказал о начале применения российского законодательства в различных сферах Запорожской области. Например, региональные правоохранители руководствуются Уголовным и Административным кодексами РФ.

Накануне, 8 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса о проведении в регионе референдума по вопросу воссоединения с Россией. Соответствующий документ был подписан в рамках форума общественного движения области «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

Тогда же Владимир Рогов рассказал о рассматриваемой возможности проведении референдума в Запорожье в онлайн-формате. Он также подчеркнул, что место мероприятия будет определено в зависимости от дислокации линии боевого соприкосновения.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

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